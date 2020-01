A' Ghàidhlig in Alban

Agus níos mó ag tarlú ann ó thaobh polasaithe maithe ann sa tír táim ag cur níos mó suim i staid na nGàidhlig in Alban agus ba chóir dúinn, cainteoirí Gaeilge in nó as Éireann, suim áirithe ar a laghad a bheith ann i gcúrsaí na teanga thar ansin freisin ceapaim.Beidh mé ag déanamh agallamh ar Near FM agus Raidió na Life an tseachtain seo chugainn trí Ghaeilge le múinteoir agus gníomhaire Gàidhlig in Alban. Beidh sé seo mo chéad uair, ach ní táim ag pleanáil mo dheireadh, agallamh faoin nGàidhlig agus táim ag súil go mór leis.Bhí an scéal iontach seo ar Thuairisc.ie inné freisin faoin bhfórsa phóilíneachta san Alban agus an polasaí dhátheangach atá acu anois. Ba mhaith liom go mbeadh comhstádas oifigiúla leis an nGàidhlig in Alban. Le cúnamh Dé beidh toradh mhaith ann sa chéad daonáireamh eile sa tír in 2021 leis ardú fiú beag leis an uimhir de chainteoirí líofa atá acu sa Ghàidhealtachd freisin. Tá dea-fhorbairt tar éis teacht ar na dteanga ann ansin ó thaobh polasaithe Stáit ó 2011 ceapaim so le cúnamh Dé beidh toradh mhaith ar sin sa Ghàidhealtachd san áireamh.An bhfuil aon aiseolais agaibh le nuacht ann ó thaobh na dteanga ann? Tá súil agam go gcuirfidh sibh naisc de aon nuacht shuimiúla a dtagann sibh air faoin dteanga ar an snáithe seo.