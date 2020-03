Ag foghlaim na Gaeilge

Darren Mac an Phríora said: Go raibh míle maith agaibh.



Beidh orm dul tríd do freagra le mó Mháthair Seán nuair a thagann sí ar ais afách chun é a thuiscint i gceart. :lol:



Tá a Gaeilge i bhfad níos fearr ná mise. :lol: Click to expand...

Ceart go leor. Tá úsáid "tá" nó "bhfuil" ag brath ar chomhthéacs (depends on context). Níl sé ag brath ar aon fhocal sa Bhéarla (does not rely on any single word in English).Samplaí.Tá mé = I amAn bhfuil mé? = Am I?Tá tú = you areAn bhfuil tú? = Are you?Tá sé = he isAn bhfuil sé? = Is he?Sna samplaí thuas, tá sé furasta an difear a fheiceáil... úsáidtear "tá" nuair is ráiteas dearfach (positive statement) atá i gceist, agus úsáidtear "bhfuil" nuair is ceist atá ann. Mar sin de, foirm dhearfach = tá, agus foirm cheisteach = bhfuil... ach ciallaíonn siad beirt "am, is, agus are" sa Bhéarla.Tá roinnt foclaí a dtéann "tá" leo, agus tá roinnt foclaí a dtéann "bhfuil" leo.Seo cuid de na foclaí a ghlacann "tá"Nuair atáCé táCad é atáMá tá...Cén uair atá...Cá mhéad atá...Cá fhad atá...Cén t-am atá...Seo cuid de na foclaí a ghlacann "bhfuil" i gcónaíMura bhfuil...An bhfuil...Cén fáth a bhfuil...Cad chuige a bhfuil...Cén áit a bhfuil...Cá bhfuil...Cén dóigh a bhfuil...Agus is féidir gur "is, am, are" an chiall le ceann ar bith acu sa Bhéarla. Ní féidir a rá go gciallaíonn "tá" is, agus go gciallaíonn "bhfuil" are. Déanta na fírinne, tá an Béarla iontach casta sa chás seo... caithfidh foghlaimeoir Béarla a thuigbheáil nach féidir leis "I is" "you is" "he is" "she is" "we is" "youse is" "they is" "one is" a rá i gcónaí... Athraíonn "is" go dtí "are" agus "am" ag brath ar cén duine. Ach sa Ghaeilge, úsáidtear "tá" le gach duine. "Tá mé/tú/sé/sí/muid/sibh/siad/agus gach duine eile... tá tá tá.tá súil agam go bhfuil seo ina chuidiú éigin!