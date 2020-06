An chéad rialtas eile in 2020

Tá an cosúlacht ar an scéal go bheidh Fine Gael agus Fianna Fáil ag dul i mbun comhrialtas lena chéile den chéad uair sna seachtainí atá amach romhainn agus tá seans maith ann go bheidh An Comhaontas Glas ag dul i mbun rialtas leo freisin. D'fhógair Páirtí an Lucht Oibre agus na SD's nach bheidh siad ag dul i mbun comhrialtas le Fine Gael agus Fianna Fáil agus níl Fine Gael nó Fianna Fáil sásta dul i mbun comhrialtas le Sinn Féin.



Is snáithe é seo chun roinnt de na bhforbairtí sa scéal á chlúdach suas go dtí an am ina bhfuil an rialtas aontaithe agus na hairí nua fógartha.