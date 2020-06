An tAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003- agus comharthaí bóithre?

Darren Mac an Phríora said: Níl tú ach ag preaching to the converted anseo. Click to expand...

Ní dóigh liom go bhfuil 'preaching' i gceist leis an snáithe Gaeilge den ábhar, ach forbairt ar phlé agus scaipeadh moltaí.Sílim má tá snáithe faoin nGaeilge le tosú agat i mBéarla, bíodh sé níos deacra chun ionsaí a dhéanamh ar an ábhar agus bíodh sé níos suimiúla. Is lú an t-ionsaí a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an ngaelscolaíocht ná ar Acht na dTeangacha Oifigiúla agus comharthaí bóthair.Ar ndóigh aontaím lena bhfuil le rá agat i dtaobh na gcomharthaí bóthair ach is oth liom go gcothaíonn an tAcht achrann go minic ar an suíomh seo.