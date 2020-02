Breatimeacht- maidir le hoileán na hÉireann ach go háirithe

D'aontaigh mé le Brexit mar d'aontaigh mé leis na Sasanaigh i bhfabhar an tAE a fhágáil agus shíl mé agus sílim gur rud maith é an gcinneadh chun Éire aontaithe a tharlú. Agus an próiseas chun an tAE a fhágáil tosaithe tá easpa suim agam sa díospóireacht mar a bhaineann sé le Sasana agus an suim agam dár ndóigh le hÉireann go príomha. Tá suim agam ins an bpróiseas ó thaobh Alban freisin. Aontaím le Theresa May go ní mba chóir reifreann a bheith ann in Alban ar neamhspleáchas arís go dtí go bhfuil an Ríocht Aontaithe imithe as an tAE. Is é an cúis is mó a aontaím léi mar tá imní mhór orm go nach vótálfaidh tromlach na ndaoine in Alban ar son neamhspleáchas sa bhliain nó dhó amach romhainn. Tar éis mí Márta 2019 bheinn níos muiníneach ar vóta Tá ó thaobh neamhspleáchas ansin. Chun an fhírinne a rá tá níos mó suim agam a bheith i bhfabhar Alban a bheith neamhspleách leis an tionchar a bheas ar sin ar Éireann ó thaobh Éire aontaithe a bheith againn. Bheinn i bhfabhar Alban neamhspleách go ginearálta, chomh maith le Bhreatain Bhig neamhspleách, ach tá imní agam faoi Sasana a bheith mar tír neamhspleách mar mar a fheiceann mé é níl aon ceannairí polaitiúil carasmatach i Sasana agus bheadh imní orm go bhfásfaidh a leithéid de an BNP ansin i gcomhthéacs Sasana a bheith neamhspleách. Is rud é sin do níos faide síos an bhóthair áfach.