Léigh mé An Béal Bocht le linn an deiridh seachtaine, agus tá gach rud a deirtear faoi fhíor. Tá sé chomh greannmhar in áiteanna agus cliste chomh maith. Cuireann sé an fonn orm an "An tOileánach" agus an "Caisleáin Óir" a léamh anois. Agus leáfaidh mé é gan dabht.



Bhíos (mar a deir Bónapárt) ag gáire os ard ag an bpíosa faoina cheiliúradh pósta,agus an píosa faoi na "Gaeil Uaisle" as Bleá Cliath ag plé gach rud Gaelach thíos i gCorca Dorcha agus na hainmneacha a raibh orthu "An Sionnach Seang", "An tUbh Donn" agus "An Cat Chonnacht" srl ... bhí mo dhuine in aice liom ar an traein ag stánadh orm, agus mé ag léamh an leabhar beag dearg Gaelach sin.

Thar cionn.



léigh mé an t-úrscéal ag Joe Steve Ó Neachtain le déanaí leis. "Lámh Láidir" an t-ainm atá air. Bhí an t-úrscéal sin an chéad úrscéal a léigh mé ar feadh i bhfad. Agus bhí sé ar fheabhas - ar fad - ar fad freisin.