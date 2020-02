Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Na SFI / SDGs- An Clár Forbartha Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe (2016-2030)

Ag Éileamh Ár dTodhchaí - Dóchas - The Wheel



Éilíonn an tSochaí Shibhialta fócas úr ar Chomhionannas, ar Rialachas agus ar Inbhuanaitheacht

21 Aibreán 2013​

An réamhchoinníoll is tábhachtaí le haghaidh cheannsú bochtaineachta ná comhionannas. Sin a deir comhdháil mhór de ghníomhaígh agus de cheannairí eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn a eagraíodh san RDS an Satharn seo caite.i gcomhar leagus leis, a d’eagraigh an imeacht faoin teideal – ‘Rianú Spriocanna d’Éire Níos Fearr i Saol Ceart’. Trí phróiseas díospóireachta rinne lucht páirtíochta na comhdhála iarracht cúig thosaíocht a shainiú, a chaithfeadh Rialtas na hÉireann a chur chun cinn d’fhonn treoir cheart a dhéanamh ar théarnamh Eorpach agus Domhanda chomh maith le forbairtí amach anseo, ar chosán atá ceart agus inbhuanaithe.Tiomantas don chomhionannas i ngach réimse – geilleagrach, sóisialta agus polaitiúil – b’shin an phríomhthosaíocht a roghnaíodh."Is amhlaidh go bhfuil na polasaithe reatha ag cur le neamhionannas in Éirinn, ar fud an Aontais Eorpaigh agus sa domhan mór. Chun todhchaí níos fearr a chinntiú do chách is gá dúinn tosaíochtaí agus spriocanna a leagan amach sna réimsí sin is mó a rialaíonn mianach saoil daoine. Ón bplé a rinne daoine ag an imeacht seo, is léir nach féidir dul chun cinn a dhéanamh maidir le leas daoine, le fostaíocht ná leis an timpeallacht, mura dtéimid i ngleic le neamhionannas, ceann de bhunchúiseanna ár ndeacrachtaí faoi láthair,” a dúirt Niall Crowley ón ngrúpa‘Samhlacha Nua Rialachais’ an dara tosaíocht a aithníodh ag an imeacht. D’fhonn domhan níos cirte agus níos inbhuanaithe a chruthú ní mór do dhaoine bheith páirteach i gcinnteoireacht phoiblí ag gach leibhéal. Caithfidh cinntí polasaithe agus na rialacha a riarann ár saol bheith níos sofhreagraí do riachtanais daoine, go háirithe na daoine is boichte sa tsochaí, le cinntiú gur féidir le daoine a saol a chaitheamh de réir a mianta.“D’aontaigh an lucht páirtíochta ar chomhfhís de shochaí agus de gheilleagar rafar inbhuanaithe ina léirítear meas ar dhaoine, ina bhfuil comhionannas i réim agus ina mbíonn siad páirteach i gcinntí a n-imríonn tionchar orthu. Is fúinne anois oibriú go láidir le cinntiú go mbeidh na spriocanna seo mar dhlúthchuid den fhís nua d’fhorbairt domhanda atá á dréachtú ag na Náisiúin Aontaithe agus is fúinne freisin a dheimhniú go gcuirfear i bhfeidhm iad i gcomhthéacs na hÉireann,” a dúirt Ivan Cooper ón eagraíochtAn tríú tosaíocht a aithníodh ná cruthú samhala inbhuanaithe d’fhorbairt dhomhanda. D’aithin an lucht páirtíochta an ghéarchéim timpeallachta atá ag carnadh agus an t-ardleibhéal tomhaltais sna tíortha forbartha mar chúiseanna práinneacha imní.“Faoi láthair úsáidimid coibhéis de phláinéad go leith leis na hacmhainní a ídímid agus an dramhaíl a chruthaímid. Éilíonn an inbhuanaitheacht go gcruthóimis lorg éiceolaíoch coibhéiseach le pláinéad amháin nó níos lú. Níl sé cóir go dtiteann costas stíl mhaireachtála s’againne i dtíortha forbartha ar dhaoine bochta i dtíortha i mbéal forbartha. Tá sé thar am againn samhail nua a chruthú chun sin a chur ina cheart,” arsa Hans Zomer ón eagraíochtTharla an ócáid Dé Sathairn i gcomhthéacs Uachtaránacht na hÉireann ar an AE agus i gcomhthéacs an phróisis dhomhanda chun spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise a aontú, toisc a dtréimhse siúd a bheith rite i 2015. Ag míniú na gcéimeanna i dtreo creat forbartha domhanda iar-2015 dúirt Zomer:“Tráth uathúil é seo d’Éire agus don Domhan. Toisc Uachtaránacht an AE a bheith ag Éire, is féidir leis an tír seo tionchar a imirt ar sheasamh an AE san idirbheartaíocht ar spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Is féidir mar sin, tionchar a imirt ar na torthaí a aontófar ag na Náisiúin Aontaithe.”“Mar chuid den phróiseas seo ag na Náisiúin Aontaithe chuathas i gcomhairle le sochaí shibhialta i ngach tír forbartha beagnach, d’fhonn tosaíochtaí na ndaoine sna tíortha sin a aimsiú. Páirt na hÉireann sa phróiseas comhairliúcháin domhanda seo ab ea imeacht an tSathairn.”“Tá súil againn go n-éistfear leis na guthanna a labhair ag ócáid an lae inniu, chomh maith leo siúd a labhair ó gach cearn den domhan agus go mbeidh a bhfuil ráite le brath sa chreat forbartha domhanda nua,” arsa Zomer, mar bhailchríoch ar an ócáid.Nótaí d’eagarthóiríIs féidir a thuilleadh eolais a fháil ar ról Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i múnlú creata domhanda don fhorbairt ag World We Want -Campaign for a more just and sustainable Ireland in a fairer world Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar lucht eagraithe na comhdhála ag Claiming Our Future | A progressive movement for an equal, sustainable and thriving Ireland Tuairisc a rinne mé ann as Béarla beidh agallamh agam ar an nDéardaoin as Gaeilge!__________________________________________________Tá roinnt seachtaine agaibh go fóill an suirbhé a líonadh amach ag insint céard a mba mhaith libh a bhí istigh sa Spriocanna Forbartha nua:https// www.surveymonkey.com/s/P3H8J7W Céard a ba chóir a bheith sa Spriocanna domhanda seo?