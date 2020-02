Darren J. Prior said: Aontaím le cosc a chur an an iomarca Béarla, sé sin naisc Béarla, san fhóram seo ach ní gan amhras le gach nasc Béarla agus ní dóibh liom go bhfuil mórán réasún chun teidil na naisc a aistriú go Gaeilge. An bhfuil tú fós mar modhnóir Gaeilge?



Dála an scéal léiríonn sé cé chomh beagnach marbh is atá an Gaeilge san earnáil deonach nuair nach bhfuil ach duine amháin, mise, ag poibliú ábhair áirithe idirnáisiúnta sna meáin Gaeilge. Bhféidir go bhfuil croí na Gaeilge fós beo ach tá níos mó obair dheonach ag teastáil chun a bheith cinnte go bhfuil inchinn beo bríomhar ar an nGaeilge mar teanga fíor idirnáisiúnta laistigh de RTÉ agus TG4. Táim ag caint faoi raidió pobail, na meáin shóisialta agus iriseoireacht sráide go ginearálta. Ní féidir liom glacadh le ról mar seo go fad-teirmeach agus tharlóidh sé fiú go bhfágfaidh mé slán leis na teanga mar uirlis cumarsáide an cuid is mó muna éiríonn le cúrsaí sna hearnáil seo i bhfad níos fearr go sciopaidh. Slán. D Click to expand...

@Aontaím le cosc a chur an an iomarca Béarla, sé sin naisc Béarla, san fhóram seo ach ní gan amhras le gach nasc Béarla agus ní dóibh liom go bhfuil mórán réasún chun teidil na naisc a aistriú go Gaeilge.Níl cosc ar an naisc, ach b'fhiú rud éigin i nGaeilge a rá ina dtaobh. Níl ag caint faoi ainm Gaeilge a chur orthu.@ An bhfuil tú fós mar modhnóir Gaeilge?Tá, is dócha@Dála an scéal léiríonn sé cé chomh beagnach marbh is atá an Gaeilge san earnáil deonach nuair nach bhfuil ach duine amháin, mise, ag poibliú ábhair áirithe idirnáisiúnta sna meáin Gaeilge.Ní chreidim go bhfuil tú id aonar, ach ní maith le lucht na Gaeilge dul in aghaidh an srutha, agus fanann siad ciúin, monuar@Bhféidir go bhfuil croí na Gaeilge fós beo ach tá níos mó obair dheonach ag teastáil chun a bheith cinnte go bhfuil inchinn beo bríomhar ar an nGaeilge mar teanga fíor idirnáisiúnta laistigh de RTÉ agus TG4.Tagaim leat@Táim ag caint faoi raidió pobail, na meáin shóisialta agus iriseoireacht sráide go ginearálta.Tuigim.@Ní féidir liom glacadh le ról mar seo go fad-teirmeach agus tharlóidh sé fiú go bhfágfaidh mé slán leis na teanga mar uirlis cumarsáide an cuid is mó muna éiríonn le cúrsaí sna hearnáil seo i bhfad níos fearr go sciopaidh.Tuigim duit. Is trua nach bhfuil an misneach chéanna ag daoine eile agus atá agatsa. Is údar ionaidh dom riamh go bhfanann lucht na Gaeilge ciúin go poiblí. Chuirfeadh sé isteach ar an taobh béarla dena bpearsantacht, is dócha.Ach misneach, a dheartháir, más aonarach thú is ceannródaí!