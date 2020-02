Olltoghchán 2020 #Vóta2020 #Togh2020 #GE20

A Voice said: íre

Ní raibh aon rialtas ceart againn le ceithre bhliain anuas toisc ná raibh a dhóthain smacht ann chun aon pholasaí shoiléir a chur i bhfeidhm. Toghadh an iomarca teachtaí neamhspleách sa bhliain 2016 agus bhí tionchar ró-láidir acu ar gach cinneadh an Dála. Glacaim go bhfuil áit ann do ghuthanna neámhspleáigh chun polasaithe an rialtais a cheistiú agus leasanna áitiúla a chosaint ach is sin jab an Fhreasúra, ní jab an Rialtais é.De bharr sin, ba mhaith an rud é go n-éireodh níos fearr le Fianna Fáil, Fine Gael, Sinn Féin agus na Glasaithe sa thoghachán seo ionas go mbeadh rialtas aon-pháirtí nó comhrialtas dhá-pháirtí againn a bhfuil láidir go leor chun polasaithe riachtanacha a chur i bhfeidhm, go mór mór i gcúrsaí sláinte, tithíochta, aontú na tíre agus airgidis. Níl na teachtaí neamhspleáigh in ann cinntí crua a dhéanamh.