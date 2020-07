Ríomhthionscadal i leith ainmneacha Gaeilge do cheantair chónaithe nua (ó 2009 i leith)

Táim tar éis follow up a dhéanamh leis na meáin Gaeilge. Sheol mé é go dtí Adhmaidin i RnaG; labhair mé le bean ar an bhfón i TG4 agus dúirt sí go seolfaidh sé isteach chuig an seomra nuachta nó duine ansin; chuir an fáilteoir i Raidió Fáilte suim sa rúd ach ní bheidh aon duine chun déileáil le go dtí an tseachtain seo chugainn, agus bhí an scéal céanna i Raidió na Life.



Má bhfuil aon teagmháilí agaibh go háirithe i TG4 agus Raidió na Gaeltachta beadh mé buíoch má raibh sibh in ann labhairt leo faoi.



Tá súil agam go mbeidh sé sna nuachtáin Domhnaigh freisin.