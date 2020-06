Sláinte intinne- acmhainní Gaeilge ar líne

Níl mé ag pleanáil chun é a h-ardú anseo gach uair a gcloisim é ach chun é a cur in iúl anseo (ós rud é go scríobh mé faoi anseo tamaill gearr ó shin )- caithim a rá gur is fuath liom an téarma "meabhairshláinte" le haghaidh sláinte intinne/sláinte mheabhrach. Chuala mé an téarma in úsáid as tuairisceoir amháin ar Nuacht RTÉ/TG4 cúpla uaire anocht. Níl mé ag moladh gan úsáid as "meabhairshláinte" 100% den am ach ba chóir téarma níos nádurtha mar "sláinte intinne" á úsáid don chuid is mo dar liom.