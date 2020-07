Teicneolaíocht: cad é atá de dhíth ar an Ghaeilge?

Agus muid ag caint ar rud eile ar fad, luaigh an Riadach go gcuideodh an teicneolaíocht aitheanta gutha go mór le lucht na Gaeilge, bíodh is go bhfuil constaicí móra canúna srl. le sárú sula gcuirfí a leithéid ar fáil.



Chuir sin ag smaoineamh mé ar na heasnaimh eile atá orainn ó thaobh na teicneolaíochta de. Seo sampla: agus leabhar Fraincise á léamh agam ar Kindle, is minic a thagaim ar fhocail agus ar leaganacha nach dtuigim i gceart. Ní bhíonn le déanamh sa chás sin ach an ‘peann’ leictreonach a leagan ar an fhocal le sainmhíniú a fháil as foclóir Fraincise atá suite ar an ghléas. Is mór an faoiseamh dom gan a bheith ag tarraingt ar an fhoclóir chlóite arís is arís eile – léim i bhfad níos mó leabharthaí Fraincise anois ná mar ba ghnách liom riamh. Nár dheas FGB a chur ar fáil ar ghléasanna léitheoireachta leictreonacha? Measaim féin go n-éascódh sé an léitheoireacht d'an-chuid daoine.



An bhfuil gléasanna ar bith eile in easnamh orainn?